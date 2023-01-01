صورة.. تعرف على موعد مباريات منتخب الشاطئية الفلسطيني

تايلاند / سما /

واصل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية تدريباته في تايلاند, استعدادا للظهور في كأس أمم آسيا المؤهلة لكأس العالم 2023 بالإمارات.



وتنطلق البطولة اليوم الخميس بمشاركة 16 فريقا، إذ يتأهل أول 3 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم. ويتواجد منتخب الشاطئية في المجموعة الرابعة التي تضم الكويت، وقيرغستان، وعُمان، وهي أقوى مجموعات البطولة.



وشارك في التدريبات تحت قيادة المدير الفني سامي سالم, 12 لاعبا هم فادي جابر, وأحمد عفانة, وعلاء عطية, وفادي العراوي, وميسرة البواب, ومحمد حسان, ومحمد أبو موسى, ومحمد عبيد, ومحمد السدودي, ومحمد القاضي, وإسلام أبو عبيدة, وثائر أبو عبيدة.



ويفتتح منتخبنا الوطني أولى مبارياته أمام الكويت غدا الجمعة الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت فلسطين, ثم يلتقي قيرغستان الأحد القادم الساعة الثانية عشرة ظهرا، ويلعب مع عمان الثلاثاء المقبل الساعة الثالثة والنصف عصرا.



ويسعى منتخبنا لخطف إحدى بطاقتي التأهل إلى الأدوار الإقصائية لمواصلة مشواره في المنافسة نحو المربع الذهبي والمنافسة على حجز بطاقة العبور إلى كأس العالم.



