مستشار اشتية: لدينا عجز بالموازنة يقدر بـ300 إلى 400 مليون شيكل شهرياً

رام الله / سما /

قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية شاكر خليل: "لدينا عجز بالموازنة الفلسطينية يُقدر بـ300 إلى 400 مليون شيكل شهرياً، والنظام المصرفي لدينا متين ولا نريد المجازفة فيه".

وأشار في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الخميس، "أن الدعم الذي يصل لفلسطين موجه بشكل أساسي للمشاريع، والمشكلة الأساسية في دعم الموازنة، وهذا ما يجعل الحكومة تصرف رواتب مجتزأة غير كاملة".

وقال:"نقوم بإصلاحات مالية سواء تخفيض النفقات او ارتفاع الايرادات ويشيد البنك الدولي بها".

واشار خليل "بالنسبة لموضوع الاقتراض من البنوك هناك فقر في هذا الاقتراض، لأنه يؤدي لما يعرف بالانكشاف، ونحاول الحفاظ على متانة واستقرار النظام المصرفي من حيث تقليل الاقتراض منه، لأن النظام المصرفي لدينا متين وهذا يجعل صمود الشعب اقوى، ولا نريد المجازفة في مكانة النظام المصرفي".





وقال إن الوضع المالي المعقد الذي تواجهه الحكومة نتيجة 3 أمور: "الاحتلال الاسرائيلي والقرصنة الني يقوم بها من أموال المقاصة، وارتفاع حجم الاقتطاعات الإسرائيلية التي وصلت بالشهر الاخير لأكثر من 270 مليون شيكل، وانخفاض الدعم الخارجي من 30% من الناتج المحلي الاجمالي لاقل من 1% ، وما نعانيه من وباء تضخم الاسعار، ليس فقط على فلسطين بل على الساحة الدولية ككل".