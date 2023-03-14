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ماذا قال كلوب بعد خسارة ليفربول من ريال مدريد؟

الخميس 16 مارس 2023 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال كلوب بعد خسارة ليفربول من ريال مدريد؟



وكالات / سما /

علق المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على خسارة فريقه بهدف دون رد وخروجه من دور الستة عشر بمسابقة دوري ابطال أوروبا، على يد فريق ريال مدريد الإسباني، حامل لقب البطولة.

وقال كلوب في تصريحات تلفزيونية لشبكة بي تي سبورت البريطانية، عقب اللقاء” التأخر بنتيجة 5-2 في مباراة الذهاب ليس بالأمر الجيد لو كنت تريد أن تعود وتحقق الانتصار والتأهل، أنت بحاجة إلى أداء خاص جداً، ولم نتمكن من فعل ذلك في مباراة الليلة”.

وأضاف الألماني” ريال مدريد كانت له الفرص الأفضل على مرمانا، أليسون بيكر تصدى لكرتين رائعتين، وبكل أمانة صعد من يستحق الصعود، ويجب أن نعترف بذلك، هكذا تكون الأمور في الأدوار الإقصائية، حدث ما لم نرغب في حدوثه في النهاية”.

واستطرد كلوب” لو كنا سجلنا هدفاً في الشوط الأول، كان سيمنحنا ذلك القوة للمضي قدماً في الشوط الثاني، ولكن ذلك يبقى مجرد افتراض، لأن ريال مدريد كان الطرف الأفضل في أرجاء الملعب”.

وواصل مدرب ليفربول حديثه” لو كنا تعادلنا في ملعبنا، ولعبنا اليوم مثلما لعبنا، ربما كنا سنخرج أيضاً، لا يمكن أن نأتي إلى هنا ونأمل في الحصول على نتيجة إيجابية، حضرنا أنفسنا بأداء خاص الليلة ولكن لم يحدث أي شيء”.

 
#ريال مدريد #يورجن كلوب #ليفربول #دوري أبطال أوروبا

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