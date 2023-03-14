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تطور مُثير في معركة نجم ريال مدريد فينيسيوس ضد العنصرية

الخميس 16 مارس 2023 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطور مُثير في معركة نجم ريال مدريد فينيسيوس ضد العنصرية



وكالات / سما /

تتواصل فصول معركة النجم الشاب فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، ضد العنصرية في مُباريات الدوري الإسباني.

وكان النجم البرازيلي الشاب قد تعرض لسيلٍ من الإساءات غير المقبولة في مُواجهات الميرنجي خارج مدريد في البطولة الإسبانية الأهم على مستوى الأندية هذا الموسم.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فإن مُشجع نادي مايوركا الذي وثقت الكاميرات تلفظه بإهانات عنصرية بالغة ضد فينيسيوس خلال لقاء الفريقين على أرض مايوركا يوم 5 فبراير الماضي سيخضع للمُحاسبة القانونية.

وأشار التقرير إلى أن الشرطة الوطنية في إسبانيا حددت هوية مُشجع مايوركا الذي يبلغ من العُمر 21 عاماً، ووجهت له اتهام باقتراف جريمة ضد النزاهة الأخلاقية.

ولفت التقرير إلى أن المُشجع المُتهم بتوجيه الإساءة العنصرية سيخضع للمحاكمة التي ستبدأ الشهر المُقبل.

واستدعت المحكمة فينيسيوس من أجل سماع شهادته في جلسة الرابع من إبريل المُقبل، أي قبل يوم واحد من سفر بعثة ريال مدريد لإقليم كتالونيا من أجل مُواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويأمل المجتمع الإسباني أن تُساهم الإجراءات القضائية ضد المُسيئين في وقف سلسلة المُمارسات العنصرية في الملاعب الإسبانية خلال الفترة المُقبلة.

#فينيسيوس جونيور #ريال مدريد #العنصرية #الدوري الاسباني #مايوركا

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