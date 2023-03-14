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فيديو.. ريال مدريد يكرر فوزه على ليفربول ويبلغ ربع نهائي الأبطال

الخميس 16 مارس 2023 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يكرر فوزه على ليفربول ويبلغ ربع نهائي الأبطال



وكالات / سما /

كرر ريال مدريد الإسباني فوزه على نظيره الإنجليزي، ليفربول، وأقصاه من دور الستة عشر بمسابقة دوري ابطال أوروبا، وصعد بدلاً منه لدور الثمانية للبطولة التي يحمل الفريق الملكي لقبها.

النادي الملكي كاد يستقبل خبراً غير ساراً في وقت مبكر من الشوط الأول، لكن داروين نونيز لم ينجح في تحويل تمريرة محمد صلاح إلى هدف في مستهل المباراة، وسط تألق من البلجيكي تيبو كورتوا.

وسنحت الفرصة للريال للتقدم بهدف من توقيع كريم بنزيما، لكن أليسون كان بالمرصاد، قبل أن تنوب العارضة عن أليسون بيكر في التصدي لتسديدة متوسط ميدان الميرينجي، إدواردو كامافينجا، الصاروخية.

وعقب انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، عاد كل فريق في محاولاته للوصول للشباك، لينجح كريم بنزيما في وضع بصمته داخل الشباك عند الدقيقة 78، بعد تمريرة مميزة من زميله فينيسيوس جونيور، الذي لعب الكرة من الوضع ساقطاً داخل منطقة جزاء الريدز، ليخرج الفرنسي بعدها من الميدان متأثراً بالإصابة.

هدف بنزيما كان بمثابة رصاصة الرحمة لأحلام ليفربول في العودة، بعدما ارتفعت نتيجة المباراة الإجمالية إلى ستة أهداف لهدفين علماً بأن لقاء الذهاب في أنفيلد رود انتهى بفوز الضيوف بخماسية لهدفين.

#ريال مدريد #ليفربول #دوري أبطال أوروبا

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