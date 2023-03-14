رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، ومعاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- الرئيس الإسرائيلي قدم اقتراحا لتسوية أزمة الجهاز القضائي التي تعصف بإسرائيل

- المعارضة تبنت المقترح والائتلاف الحكومي رفضها ونتنياهو وصفها بأنها تبقي الوضع كما كان

- ناحوم برنع يكتب: تسوية الرئيس الإسرائيلي الرصاصة الأخيرة لإنهاء الأزمة

- بن درور يميني: الأزمة تزداد ومقترح الرئيس عملية تفجيرية

- الجهاز القضائي لن يسارع إلى تبني مقترح هرتسوغ

- إقرار قانون درعي 2 الذي سيسمح له بالعودة إلى الوزارة بعد أن ألغت المحكمة العليا تعيينه بسبب ملفات فساد

- اليوم: الاحتجاجات جوا وبحرا وبرا

- المظاهرات أمام السفارات الأجنبية وإغلاق شوارع رئيسة خاصة بتل أبيب رغم أوامر وزير الامن القومي بمنع إغلاق الشوارع

- لبناني اقتحم الحدود في الشمال ووصل إلى مرج بن عامر ووضع عبوة ناسفة قرب مفترق طرق مجدو وعاد إلى الشمال وتمت تصفيته قرب الحدود وما زال مجهول الهوية

- يوسي يهوشوع يكتب: إنذار مبكر من حزب الله الذي يلتزم الصمت

- آفي يششخاروف: حزب الله يشعر بضعف إسرائيل

- الإخبار الكاذبة أدخلت سكان الشمال في حالة رعب وهلع

* "معاريف":

- الائتلاف يرفض اقتراح الرئيس الإسرائيلي لحل أزمة القضاء ويعتبرها منحازة للمعارضة

- المعارضة تبارك مقترح هرتسوغ

- مواطن لبناني دخل إلى إسرائيل مع عبوة ناسفة وفجرها وأصاب شخصا بجروح بليغة

- الأجهزة الأمنية تقدر أن حزب الله يقف وراء العملية

- الإشاعات حول العملية تسببت بهلع كبير في الشمال

- الشيف نشأت عباس يستعد لرمضان ولعيد الفصح

* "هآرتس":

- الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي: إغلاق شوارع رئيسة في تل أبيب والمركز

- المستشارة القانونية للحكومة: بن غفير تخطى الحدود وتدخل في قرارات الشرطة وعليه الامتناع عن ذلك

- الواقع انقلب على نتنياهو واليمين حتى الرئيس هرتسوغ ليس إلى جانبهم

- نتنياهو: تسوية الرئيس هرتسوغ تبقي الوضع الحالي كما هو وهذه حقيقة مؤسفة

- يوسي فرتر يكتب: هرتسوغ حاول إنقاذ إسرائيل لكن لم يكن لديه فرصة لذلك

- قبل اقتحام اللبناني ودخوله كانت هناك تحذيرات أمنية وعلى الأجهزة المعنية التحقيق بشكل جدي