فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، ومعاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت أحرونوت":
- الرئيس الإسرائيلي قدم اقتراحا لتسوية أزمة الجهاز القضائي التي تعصف بإسرائيل
- المعارضة تبنت المقترح والائتلاف الحكومي رفضها ونتنياهو وصفها بأنها تبقي الوضع كما كان
- ناحوم برنع يكتب: تسوية الرئيس الإسرائيلي الرصاصة الأخيرة لإنهاء الأزمة
- بن درور يميني: الأزمة تزداد ومقترح الرئيس عملية تفجيرية
- الجهاز القضائي لن يسارع إلى تبني مقترح هرتسوغ
- إقرار قانون درعي 2 الذي سيسمح له بالعودة إلى الوزارة بعد أن ألغت المحكمة العليا تعيينه بسبب ملفات فساد
- اليوم: الاحتجاجات جوا وبحرا وبرا
- المظاهرات أمام السفارات الأجنبية وإغلاق شوارع رئيسة خاصة بتل أبيب رغم أوامر وزير الامن القومي بمنع إغلاق الشوارع
- لبناني اقتحم الحدود في الشمال ووصل إلى مرج بن عامر ووضع عبوة ناسفة قرب مفترق طرق مجدو وعاد إلى الشمال وتمت تصفيته قرب الحدود وما زال مجهول الهوية
- يوسي يهوشوع يكتب: إنذار مبكر من حزب الله الذي يلتزم الصمت
- آفي يششخاروف: حزب الله يشعر بضعف إسرائيل
- الإخبار الكاذبة أدخلت سكان الشمال في حالة رعب وهلع
* "معاريف":
- الائتلاف يرفض اقتراح الرئيس الإسرائيلي لحل أزمة القضاء ويعتبرها منحازة للمعارضة
- المعارضة تبارك مقترح هرتسوغ
- مواطن لبناني دخل إلى إسرائيل مع عبوة ناسفة وفجرها وأصاب شخصا بجروح بليغة
- الأجهزة الأمنية تقدر أن حزب الله يقف وراء العملية
- الإشاعات حول العملية تسببت بهلع كبير في الشمال
- الشيف نشأت عباس يستعد لرمضان ولعيد الفصح
* "هآرتس":
- الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي: إغلاق شوارع رئيسة في تل أبيب والمركز
- المستشارة القانونية للحكومة: بن غفير تخطى الحدود وتدخل في قرارات الشرطة وعليه الامتناع عن ذلك
- الواقع انقلب على نتنياهو واليمين حتى الرئيس هرتسوغ ليس إلى جانبهم
- نتنياهو: تسوية الرئيس هرتسوغ تبقي الوضع الحالي كما هو وهذه حقيقة مؤسفة
- يوسي فرتر يكتب: هرتسوغ حاول إنقاذ إسرائيل لكن لم يكن لديه فرصة لذلك
- قبل اقتحام اللبناني ودخوله كانت هناك تحذيرات أمنية وعلى الأجهزة المعنية التحقيق بشكل جدي