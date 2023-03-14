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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 16 مارس 2023 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، ومعاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- الرئيس الإسرائيلي قدم اقتراحا لتسوية أزمة الجهاز القضائي التي تعصف بإسرائيل 

- المعارضة تبنت المقترح والائتلاف الحكومي رفضها ونتنياهو وصفها بأنها تبقي الوضع كما كان

- ناحوم برنع يكتب: تسوية الرئيس الإسرائيلي الرصاصة الأخيرة لإنهاء الأزمة

- بن درور يميني: الأزمة تزداد ومقترح الرئيس عملية تفجيرية 

- الجهاز القضائي لن يسارع إلى تبني مقترح هرتسوغ 

- إقرار قانون درعي 2 الذي سيسمح له بالعودة إلى الوزارة بعد أن ألغت المحكمة العليا تعيينه بسبب ملفات فساد 

- اليوم: الاحتجاجات جوا وبحرا وبرا 

- المظاهرات أمام السفارات الأجنبية وإغلاق شوارع رئيسة خاصة بتل أبيب رغم أوامر وزير الامن القومي بمنع إغلاق الشوارع

- لبناني اقتحم الحدود في الشمال ووصل إلى مرج بن عامر ووضع عبوة ناسفة قرب مفترق طرق مجدو وعاد إلى الشمال وتمت تصفيته قرب الحدود وما زال مجهول الهوية

- يوسي يهوشوع يكتب: إنذار مبكر من حزب الله الذي يلتزم الصمت 

- آفي يششخاروف: حزب الله يشعر بضعف إسرائيل 

- الإخبار الكاذبة أدخلت سكان الشمال في حالة رعب وهلع 

* "معاريف":

- الائتلاف يرفض اقتراح الرئيس الإسرائيلي لحل أزمة القضاء ويعتبرها منحازة للمعارضة 

- المعارضة تبارك مقترح هرتسوغ

- مواطن لبناني دخل إلى إسرائيل مع عبوة ناسفة وفجرها وأصاب شخصا بجروح بليغة 

- الأجهزة الأمنية تقدر أن حزب الله يقف وراء العملية 

- الإشاعات حول العملية تسببت بهلع كبير في الشمال 

- الشيف نشأت عباس يستعد لرمضان ولعيد الفصح 

* "هآرتس":

- الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي: إغلاق شوارع رئيسة في تل أبيب والمركز 

- المستشارة القانونية للحكومة: بن غفير تخطى الحدود وتدخل في قرارات الشرطة وعليه الامتناع عن ذلك 

- الواقع انقلب على نتنياهو واليمين حتى الرئيس هرتسوغ ليس إلى جانبهم 

- نتنياهو: تسوية الرئيس هرتسوغ تبقي الوضع الحالي كما هو وهذه حقيقة مؤسفة 

- يوسي فرتر يكتب: هرتسوغ حاول إنقاذ إسرائيل لكن لم يكن لديه فرصة لذلك 

- قبل اقتحام اللبناني ودخوله كانت هناك تحذيرات أمنية وعلى الأجهزة المعنية التحقيق بشكل جدي  

#الصحف الإسرائيلية

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