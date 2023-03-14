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التربية: مؤشرات ايجابية لعودة الدوام واجتماع لتحديد مواد التوجيهي الأحد

الخميس 16 مارس 2023 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: مؤشرات ايجابية لعودة الدوام واجتماع لتحديد مواد التوجيهي الأحد



رام الله/ سما/

 تبذل وزارة التربية والتعليم جهوداً تعطي مؤشرات إيجابية بأن يعود الدوام للمدارس بداية الأسبوع القادم.

وبيّن وكيل مساعد شؤون البحث والتقويم التربوي محمد عواد في حديث لإذاعة صوت فلسطين، "يوجد بعض الجهود التي نأمل أن تتكلل بالنجاح من قبل مؤسسات المجتمع المدني والقوى والفصائل والمستوى السياسي والأمني".

ولفت عواد إلى أن اجتماعاً سيعقد يوم الأحد المقبل لتحديد المادة المطلوبة لامتحان الثانوية العامة، والأمر قيد النقاش حول الاقتطاع من المواد، وسيم الإعلان عن الخطة، بما يحقق العدالة لكل الطلبة.

وتابع: الازمة وصلت لليوم الـ40 وتفاقمت كثيرا وأصبحت تؤثر على العام الدراسي بكل مراحله.



وأكد أن الثانوية العامة مهمة للقبول الجامعي، وهي امتحان معياري لتصنيف الطلبة للقبول الجامعي، وهناك رزنامة ثابتة لا يمكن تجاوزها تتعلق بالعالم الدراسي الجامعي.

وقال: "ربما نضعط عل الجامعات المحلية في حال تأجيل الامتحان، لكن ما الذي يضمن هذا بالجامعات العربية والدولية".

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