رام الله / سما /

تصدرت إصابة عدد من المواطنين بعد اعتداء جنود الاحتلال والمستوطنين عليهم في عدة مناطق بالضفة، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل وفداً من مبادرة استثمار الشرق الأوسط الأميركية وآخر قطريا

- إصابات في الضفة نتيجة اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين

- الشيخ يبحث مع الممثل الأميركي عددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية

- عساف: الإعلام الفلسطيني يعمل في ظل تحديدات هائلة يفرضها الاحتلال تصل حد قتل الصحفيين

- اشتية: الاحتلال هو المسبب الرئيسي للأزمة المالية التي نواجهها

- بوريل يؤكد تمسك الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين ويدعو لوقف الاستيطان وإخلاء الفلسطينيين من منازلهم

- نشطاء في الولايات المتحدة يواصلون التظاهر ضد زيارة سموتريتش

- الأسرى يدخلون اليوم شهرهم الثاني على شروعهم بخطوات "العصيان"

- مجلس النواب الأردني يتبنى حملة "لأجل فلسطين"

- هرتسوغ يقدم مخططا لإنهاء أزمة القضاء

* "القدس":

- الرئيس يستقبل وفداً قطرياً وآخر من مبادرة استثمار الشرق الأوسط الأميركية

- إصابات ومداهمات واعتداءات للمستوطنين

- كشف تفاصيل تفجير مفترق مجدو

- اشتية والشيخ يلتقيان هادي عمرو

- الأسرى يؤكدون مواصلة برنامجهم النضالي

- هرتسوغ يقدم مخططاً لإنهاء أزمة إضعاف القضاء

- اصطدام مقاتلة روسية بطائرة أميركية مسيرة

* "الأيام":

- الرئيس يستقبل وفداً من مبادرة استثمار الشرق الأوسط الأميركية وآخر قطريا

- نابلس: مواجهات مع الاحتلال تصديا لاقتحام المستوطنين "مقام يوسف"

- لغز مجدو: متسلل من لبنان نفذ التفجير والجيش الإسرائيلي قام بقتله خلال عودته

- الأسرى يواصلون "العصيان" لليوم الـ30

- مواجهات خلال سلسلة عمليات اقتحام وقطع أشجار زيتون معمرة في سلفيت

- هرتسوغ يقدم مخططاً لإنهاء أزمة القضاء: الائتلاف الحكومي يرفض والمعارضة ترحب