  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لليوم ال 31 .. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون

الخميس 16 مارس 2023 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم ال 31 .. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون



القدس المحتلة / سما /

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الحادي والثلاثين على التوالي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتامار بن غفير، وأولها التحكم في كمية المياه، وتقليص ساعات استخدام الحمامات المخصصة للاستحمام، في الأقسام الجديدة في (نفحة، وجلبوع).

وكانت إدارة السّجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

يشار إلى أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات (بن غفير)، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.

الأكثر قراءة اليوم

استشهاد المنفذ.. جيش الاحتلال ينشر تفاصيل عملية التفجير في مجدو (صور وفيديو)

عملية مجدو: "اسرائيل" تفكر في كيفية الرد والجيش اللبناني يتابع..

"انفجار مجدو": نتنياهو يقصر زيارته إلى برلين.. وهاليفي يدعو للاستعداد لحدث متعدد الجبهات

هرتسوغ: من يظن أننا لن نصل إلى حرب أهلية فهو لا يفهم

شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي: في الخدمة حتى آخر نفس

بعد الزلزال .. فيضانات مدمرة تجتاح جنوب تركيا وتوقع قتلى

العمل الحكومي بغزة تحدد ساعات دوام الموظفين خلال رمضان وتتخذ عدة قرارات

الأخبار الرئيسية

مصر تستضيف اجتماعًا أمنيًا خماسيًا الأحد المقبل لمحاولة تخفيف التوتر قبل شهر رمضان

الكشف عن خيارات المقاومة للتصدي لقرار حكومة الاحتلال بتطبيق قانون إعدام الأسرى

هرتسوغ: من يظن أننا لن نصل إلى حرب أهلية فهو لا يفهم

صحيفة: لقاءات فلسطينية إسرائيلية أردنية تسبق قمة شرم الشيخ

photo_2023-03-15_17-43-07

عملية مجدو: "اسرائيل" تفكر في كيفية الرد والجيش اللبناني يتابع..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية