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اشتباكات واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

الخميس 16 مارس 2023 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتباكات واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية



رام الله / سما /

شهدت محافظات متفرقة من الضفة الغربية، الليلة الماضية، عمليات اقتحام واسعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأصيب 3 شبان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات عنيفة في المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.

ودارت اشتباكات عنيفة بين مجموعات المقاومة وقوات الاحتلال في تلك المناطق، بعد اقتحام واسع نفذته تلك القوات لتأمين اقتحامات المستوطنين لقبر يوسف لأداء صلوات تلمودية.

فيما اقتحمت تلك القوات بعض المناطق في جنين، وسط اشتباكات مسلحة مع مجموعات المقاومة.

واعتقلت تلك القوات، داود، وسليمان نصار، ومحمد، وأوس أبو الوفا في أعقاب اقتحام منازلهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة نعلين ورام الله التحتا، وقلقيلية ومناطق أخرى من الضفة الغربية وسط مواجهات عنيفة.

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