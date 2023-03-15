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الطقس: اجواء ربيعية وارتفاع على الحرارة لتصبح حول معدلها العام

الخميس 16 مارس 2023 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء ربيعية وارتفاع على الحرارة لتصبح حول معدلها العام



رام الله / سما /

 يكون الجو اليوم الخميس ربيعيا لطيفا ومعتدلا حيث تعود الاجواء الى الاستقرار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في باقي المناطق والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا الجمعة يكون الجو ربيعيا لطيفا ومعتدلا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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