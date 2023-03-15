أبو هولي يهنئ شيخ الاسرى اللواء الشوبكي بالحرية من سجون الاحتلال

رام الله/سما/



هنأ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي، شيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي، بالحرية بعد اعتقال دام 17 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاءت تهنئة د. أبو هولي خلال زيارته للأسير المحرر اللواء الشوبكي في مقر اقامته بمدينة رام الله مساء اليوم على رأس وفد من دائرة شؤون اللاجئين.

واعتبر د. أبو هولي ان تحرر اللواء الشوبكي هو انتصار للإرادة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس ابشع أدوات القمع والتنكيل بحق الاسرى الفلسطينيين للنيل من صمودهم وكسر إرادتهم .

وقال د. أبو هولي: " وجود اللواء الشوبكي بين اهله شعبه وقيادته بعد 17 عاماً من الاسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي رسالة لكافة اسرانا البواسل بأن السلاسل والقيود مهما طالت حتماً ستنكسر، وان ظلام السجن سيتبدد وفجر الحرية ات لا ريب فيه رغم سطوة الاحتلال وقسوته"

واستمع د. أبو هولي من الأسير المحرر الشوبكي إلى الأوضاع الصعبة التي يمر بها أسرانا واسيراتنا في سجون الاحتلال الإسرائيلي والممارسات اللا إنسانية بحقهم كالتعذيب والعزل والمعاملة الحاطة بالكرامة والإهمال الطبي.

واكد د. ابو هولي بأن إسرائيل تنتهك حقوق الأسرى الأساسية التي كفلتها القوانين والأنظمة الدولية مشدداً على التزام منظمة التحرير الفلسطينية بقضية الاسرى والعمل على تحريرهم كافة، ونصرة قضيتهم في كافة المحافل الدولية .

وبيّن د. أبو هولي أن منظمة التحرير الفلسطينية ستواصل اتصالاتها مع المنظمات الدولية ذات الصلة من أجل محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الجسيمة وجرائمها بحق اسرانا البواسل واسقاط مشروع قانون اعدام الاسرى العنصري الذي تسعى حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة الى تمريره لنيل من إرادة اسرانا ونضال شعبنا الفلسطيني.