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"حراك المعلمين": لن نستسلم ولن نعود إلا مرفوعي الرؤوس

الأربعاء 15 مارس 2023 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حراك المعلمين": لن نستسلم ولن نعود إلا مرفوعي الرؤوس



رام الله/سما/

أكد حراك المعلمين، أنه في حال تمت الاستجابة لمطالبهم كمعلمين، وكما تم الاتفاق عليه مسبقاً، سيتم الإعلان عنه على صفحات الحراك الرسمية، ولن نستسلم أو نعود إلا مرفوعي الرؤوس، معلناً الإضراب الشامل غداً مع التوجه وإثبات الحضور، ثم المغادرة.

وقال الحراك في بيان صادر عنه مساء اليوم الأربعاء، " تم التواصل معنا لإتاحة الفرصة لمبادرات في لمساتها الأخيرة، ولكنها لا تحقق الحد الأدنى مما يستحقه المعلم الفلسطيني، ولم نوافق على أي منها".

وأضاف، إن وحدة المعلمين والتفافهم حول حراكهم، سيسقط كل المؤامرات التي تحاك ضدهم، وستقودهم للنصر المؤزر.

كما أشار البيان إلى التهديد الذي وصل للمعلمين في عناتا وتحديداً في ضاحية السلام.



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#حراك المعلمين
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