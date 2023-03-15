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محافظ طولكرم: العمل قريبا على الخط الثالث للكهرباء في المدينة

الأربعاء 15 مارس 2023 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ طولكرم: العمل قريبا على الخط الثالث للكهرباء في المدينة



طولكرم/سما/

 قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، مساء اليوم الأربعاء، إن العمل على تركيب الخط الثالث للكهرباء في المدينة، سيبدأ  قريبا جدا.

وقال أبو بكر في تصريح صحفي، إن مدير عام الارتباط المدني بطولكرم نصر مفلح، أبلغ المحافظة موافقة الجانب الإسرائيلي على الخط الثالث للكهرباء بواقع (350) أمبير.

وأضاف أنه ستكون هناك ترتيبات للعمل بهذا الخط مع بلدية طولكرم، ما سيساهم بحل أزمة النقص بالقدرة الكهربائية ويخفف من معاناة المواطنين.

يشار إلى أن مدينة طولكرم تتزود بخطي كهرباء من الشركة القطرية الإسرائيلية هما خط رقم (1) وخط رقم (2)، يحمل كل خط 430 أمبير بما مجموعه 860 أمبير أو ما يعادل 30 ميغاواط.

#طولكرم

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