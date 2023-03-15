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الرئيس عباس يستقبل وفدا قطريا

الأربعاء 15 مارس 2023 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل وفدا قطريا



رام الله/سما/

 استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من دولة قطر الشقيقة برئاسة عامر الجابري والدكتورة منى النعيمي.

ورحب سيادته، بالوفد الشقيق وبزيارته لفلسطين، مؤكدا أهمية مثل هذه الزيارات من قبل الأشقاء العرب لفلسطين، خاصة إلى القدس لدعم صمود أبناء شعبنا في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها عاصمة دولتنا الأبدية.

وأشاد الرئيس، بمواقف قطر الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والقطري.

بدورهم، شكر أعضاء الوفد القطري، الرئيس محمود عباس على الاستضافة، وأكدوا أنهم سيكونون سفراء لدولة فلسطين وسيحملون معاناة شعبها التي شاهدوها على أرض الواقع، إلى العالم أجمع.

وحضر اللقاء، رئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، ورئيس نادي "هلال القدس" المحامي ضياء شويكي.

#الرئيس عباس

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