الرئيس يستقبل وفدا من مبادرة استثمار الشرق الأوسط الأميركية

رام االله/سما/

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من مبادرة استثمار الشرق الأوسط الأميركية.

وأطلع أعضاء الوفد، سيادته، على المبادرة وأهدافها، ومشاريع عملها، خاصة في فلسطين حيث تقدم المؤسسة دعما للمشاريع الناشئة الفلسطينية من خلال تقديم ضمانات للقروض.

وأكد الرئيس أهمية المبادرة في دعم قطاع الشركات الناشئة الفلسطينية، وبالتالي تقوية الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار سيادته، إلى أهمية أن تركز المشاريع المستهدفة على القطاعات الإنتاجية والزراعية التي يكون لها أثر مباشر على الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة إيلاء القدس مكانة خاصة في هذه المبادرة الهامة.

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م.غ