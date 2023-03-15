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عساف: الإعلام الفلسطيني يعمل في ظل تحديات هائلة يفرضها الاحتلال تصل إلى حد قتل الصحفيين

الأربعاء 15 مارس 2023 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
عساف: الإعلام الفلسطيني يعمل في ظل تحديات هائلة يفرضها الاحتلال تصل إلى حد قتل الصحفيين



رام الله/سما/

- قال المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، إن الإعلام الفلسطيني يعمل في ظل تحديات هائلة تفرضها سلطات الاحتلال تصل إلى حد قتل الصحفيين.

وأضاف، خلال كلمته في قمة فلسطين للتواصل الاجتماعي التي عُقدت في رام الله اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال تحاول إشعار الصحفيين أن قيامهم بواجبهم الصحفي يعرضهم للقتل.

وأكد عساف أن التهديد والتحدي الذي يفرضه الاحتلال يُقابل بإصرار غير مسبوق من الإعلام الفلسطيني من خلال القيام بواجبه حيث لم يتراجع لحظة واحدة أمام الإرهاب الإسرائيلي.

وأعرب المشرف العام على الاعلام الرسمي، عن اعتزازه بالمستوى الذي وصل له الإعلام الفلسطيني والمكانة التي وصلها الإعلام الرسمي من خلال مواكبته للثورة الرقمية، مشيرا إلى أن الإعلام الرسمي لديه 25 منصة على وسائل التواصل الاجتماعي، سبع منها بلغات أجنبية مختلفة، لنتمكن من مخاطبة العالم ونشر روايتنا المستندة على الحق في وجه الرواية الصهيونية الكاذبة، وموضحا أن نسبة الوصول الشهري الى منصات الإعلام الرسمي الرقمية تصل 100 مليون، وهو رقم يعكس حجم الجهود الجبارة التي يبذلها العاملون في الإعلام الرسمي.

وأكد عساف أن جنود الاحتلال باتوا مطاردين من قبل مراسلي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والإعلاميين بشكل عام، لذا يطلق النار عليهم ويتم استهدافهم بكل الأشكال.

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#احمد عساف

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