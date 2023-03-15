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غزة: الأونروا تصرف مدفوعات مالية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي

الأربعاء 15 مارس 2023 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الأونروا تصرف مدفوعات مالية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي



غزة/سما/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأربعاء، أنها ستصرف مساعدات نقدية ل 48 عائلة ممن تضررت منازلهم خلال التصعيد العسكري الذي استمر 3 أيام في أغسطس/ آب 2022، وذلك اعتبارًا من يوم غد الخميس.

وستغطي هذه المدفوعات بدل للإيجارات للعائلات المتضررة من يناير/ كانون أول 2023 حتى يونيو/ حزيران 2023.

وقالت الأونروا إنها ستستمر في دفع بدل الإيجارات للعائلات المستحقة المتضررة من التصعيد الذي وقع في مايو/ أيار 2021، حيث سيكون بإمكان 187 عائلة متضررة استلام مساعداتهم النقدية اعتبارًا من اليوم الأربعاء عبر البنوك المحلية.

وأشارت إلى أنه تم انتقال 474 عائلة ممن تضررت منازلهم خلال صراع مايو/ أيار 2021 إلى مساكنهم التي تم إعادة إعمارها مؤخرًا.

#غزة

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