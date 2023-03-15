إيران: الأحداث الأخيرة في "إسرائيل" كشفت أزمة الهوية الخفية لـ"بيت العنكبوت"

طهران/سما/

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، إن الأحداث الأخيرة التي تجري في الكيان الصهيوني كشفت عن أزمة الهوية الخفية لـ"بيت العنكبوت".



ونشر ناصر كنعاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد من خلالها أن أزمة خطة الإصلاح القضائي في إسرائيل "مجرد واحدة من أزمات عديدة داخل الكيان الصهيوني".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن احتجاجات الشارع في تل أبيب ومناطق أخرى في إسرائيل، بشكل متقطع ومستمر، لمدة 10 أسابيع، هو مجرد واحدة من أزمات عديدة ومتراكمة يواجهها "الكيان الصهيوني"، على حد قوله.



واستطرد ناصر كنعاني: إن هذا الكيان الغاصب هو إلى زوال وسينهار بسرعة لأنه أسس على جذور باطلة وواهمة، فهو أوهن من بيت العنكبوت".



جاءت تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية تعليقا على مواصلة الاحتجاجات الضخمة في إسرائيل على خلفية موافقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون "الإصلاحات القضائية" الذي قدّمته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما دفع منتقديه للخروج إلى الشوارع للتظاهر.



وسيحد مشروع القانون المقترح من تأثير المحكمة العليا على عملية اعتماد القوانين الأساسية، ويسمح للبرلمانيين بالطعن في قرارات المحكمة العليا، ويمنح الحكومة السيطرة على إجراءات تعيين القضاة. وأقر الكنيست الإسرائيلي الإصلاح المقترح في القراءة الأولى يوم الاثنين الماضي.



ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في وقت سابق، الحكومة في إسرائيل إلى تعليق عملية الإصلاح القضائي والعودة إلى الحوار مع المعارضة. وينظم معارضو الإصلاح القضائي مظاهرات منتظمة يصل عددهم إلى عدة آلاف في تل أبيب والقدس منذ بداية يناير/كانون الثاني الماضي.