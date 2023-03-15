خلال لقائه هادي عمرو.. اشتية يدعو للضغط على "اسرائيل" لوقف اجراءاتها الأحادية

رام الله/سما/

دعا رئيس الوزراء محمد اشتية لضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وقال رئيس الوزراء، خلال لقائه الممثل الأميركي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو، اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله، "إن شعبنا يعيش ضغوطا غير مسبوقة، على صعيد الانتهاكات الإسرائيلية من تصاعد الاستيطان والقتل والاقتحامات وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، وعلى الصعيد المالي هناك ارتفاع في حجم الاقتطاعات الاسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، وانخفاض حاد بأموال المساعدات الخارجية، وارتفاع الأسعار والتضخم على مستوى عالمي".

ودعا رئيس الوزراء إلى ضغط أميركي جدي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، والإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تقتطعها بشكل غير شرعي.

وبحث الطرفان سبل انجاح اجتماع المانحين (AHLC) المزمع عقده في شهر أيار المقبل في العاصمة البلجيكية، بروكسل.