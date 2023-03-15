أوقاف طولكرم تكرم 152 حافظا لأجزاء من القرآن الكريم

طولكرم/سما/

كرمت مديرية أوقاف طولكرم، بالتعاون مع الغرفة التجارية، 152 حافظا وحافظة لأجزاء من القرآن الكريم (من 5 أجزاء إلى 25 جزءا) تحت عنوان: "فوج البناء والإنجاز".

جاء ذلك خلال حفل أقامته المديرية تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، ومحافظ طولكرم عصام أبو بكر.

وفي كلمته نيابة عن وزير الأوقاف، أكد مدير عام الوعظ والإرشاد وفيق علاوي، أن الوزارة تولي أهمية بالغة لمراكز التحفيظ وأهل القرآن، وقال، إن فلسطين رغم الجراح وسياسة المحتل فإن شعبنا مصمم على تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز، وهذا العدد المكرم بحفظ كتاب الله يضاف إلى سلسلة اللبنات في بناء دولتنا والانعتاق من المحتل.

وأكد أن وزارة الأوقاف تحقق الإنجاز تلو الآخر في جميع ميادين عملها، وتضع مراكز التحفيظ على رأس سلم أولوياتها.

وألقى فيصل سلامة كلمة محافظ طولكرم بارك فيها للمكرمين، وثمن جهود العاملين بالأوقاف، مؤكدا أننا سنبني وطننا وسنبقى صامدين متحدين رغم بطش المحتل.

بدوره، أكد مدير أوقاف طولكرم إبراهيم واصف، أن المديرية ستواصل نهجها بخدمة كتاب الله وأهله، مستعرضا إنجازات المديرية لعام ٢٠٢٢، ومجددا دعوته لللمكرمين إلى تدبر كتاب الله والعمل به.

ووجه شكره لكل من ساهم في هذا الإنجاز، ومثمنا التعاون مع الغرفة التجارية ولجنة دعم القرآن وأهالي الخير.

بدوره، بارك أمين سر حركة فتح إقليم طولكرم إياد الجراد وعضو الغرفة التجارية فؤاد غانم، للمكرمين وأهاليهم بهذا الإنجاز، وأكدا دور الأوقاف الهام في المجتمع والحفاظ على السلم الأهلي.