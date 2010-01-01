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الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ214 على التوالي

الأربعاء 15 مارس 2023 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم قرية العراقيب للمرة الـ214 على التوالي



النقب/سما/

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في النقب بأراضي الـ48، للمرة الـ214 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010.

وهذه المرة الثالثة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب، منذ مطلع العام 2023، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021.

وتُلاحق السلطات الإسرائيلية أهالي العراقيب بذريعة البناء دون ترخيص، و"الاستيلاء على أراضي الدولة"، كما فرضت غرامات باهظة على أهالي العراقيب، وتواصل سياسات وممارسات التضييق والملاحقات والاعتقالات.

#النقب

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