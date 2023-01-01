  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تصريحات نارية متبادلة ..من سيباشر في الضربة.. إسرائيل أم حماس؟

الأربعاء 15 مارس 2023 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تصريحات نارية متبادلة ..من سيباشر في الضربة.. إسرائيل أم حماس؟



القدس المحتلة / سما /

طفت على السطح مسألة اندلاع مواجهة عسكرية بين قطاع غزة وإسرائيل، خاصة مع قدوم شهر رمضان الذي تتزامن معه الأعياد اليهودية مما قد يشعل الوضع في القدس إلى جانب مجازر الجيش الإسرائيلي اليومية بالضفة.

وأشار اللواء يسرائيل زيف الرئيس السابق لقسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، إلى أن حماس والجهاد الاسلامي تتفهمان أن لديهما وقت للرغبة في الانقضاض على الفريسة "إسرائيل".

وبحسب زيف وفق قناة "كان": "أصبحت إسرائيل حيوانا يعرج"، في إشارة منه إلى الأزمة الداخلية التي تعصف بها حاليا.

أما الكاتب والمحلل الإسرائيلي يوني بن مناحيم، فنشر صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانب وزير الجيش يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، خلال زيارتهم لمركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي لمراقبة مناورات جونيبر أوك 2023 الإسرائيلية الأمريكية المشتركة التي جرت في يناير 2023.

وعلق بن مناحيم على الصورة بالقول: "على إسرائيل أن تكون مستعدة الآن لتوجيه ضربة استباقية لحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي".

كما اعتبر بن مناحيم تصريحات مروان عيسى نائب القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس بالمقلقة للغاية قبل شهر رمضان واحتمال اندلاع جولة قتال أخرى، بعد أن قال: "إن غزة لن تبقى صامتة".

وأشار إلى أن تصريحات عيسى تجهيز للرأي العام، متساءلا: "هل نحن على أعتاب سيف القدس 2"؟.

وأكد عيسى في تصريحات نشرتها قناة الأقصى صباح اليوم، أن الفرص متاحة للمقاومة في الضفة الغربية ولكن هذا لا يعني تركها، ولا يعني بقاء غزة صامتة، منوها إلى أن الأيام المقبلة حبلى بالأحداث.

الأكثر قراءة اليوم

هوس إسرائيلي من عملية التفجير في مجدو: رسائل تهديد ونخبة أمنية منذ 24 ساعة في "الكرياه"

" 10 آلاف ساعة طيران".. تحركات لمقاتلات رافال المصرية تثير رعب "إسرائيل"

مشاورات أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى تبحث حدث أمني محظور نشره

لهذا السبب.. نتنياهو يأمر وزراء حكومته بالامتناع عن لقاء المسؤولين الأمريكيين

ضبط شبكة تزوير عملات معدنية في غزة (صور)

الكشف عن محتوى رسالة حملها قاسم سليماني قبل مقتله في العراق

إعلام إسرائيلي: نصر الله يقرأنا بصورة صحيحة.. وآيزنكوت: نعيش أياما هي الأصعب منذ حرب 6 أكتوبر

الأخبار الرئيسية

جيش

انفجار اللغم في مفترق مجدو يتفاعل بشكل غريب و غامض وهذه المعلومات المتاحة حوله ..

مقاومة

العاروري يقود جبهة من لبنان.. تقديرات استخباراتية إسرائيلية: شهر رمضان سيكون الأكثر تفجرًا

الكشف عن موعد صرف المنحة القطرية للاسر المتعففة بغزة

BvWsh

نائب أركان القسام يوجه رسائل لقيادة الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

إسرائيل ترفض تقديم تسهيلات للفلسطينيين خلال رمضان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية