تصريحات نارية متبادلة ..من سيباشر في الضربة.. إسرائيل أم حماس؟

القدس المحتلة / سما /

طفت على السطح مسألة اندلاع مواجهة عسكرية بين قطاع غزة وإسرائيل، خاصة مع قدوم شهر رمضان الذي تتزامن معه الأعياد اليهودية مما قد يشعل الوضع في القدس إلى جانب مجازر الجيش الإسرائيلي اليومية بالضفة.

وأشار اللواء يسرائيل زيف الرئيس السابق لقسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، إلى أن حماس والجهاد الاسلامي تتفهمان أن لديهما وقت للرغبة في الانقضاض على الفريسة "إسرائيل".

وبحسب زيف وفق قناة "كان": "أصبحت إسرائيل حيوانا يعرج"، في إشارة منه إلى الأزمة الداخلية التي تعصف بها حاليا.

أما الكاتب والمحلل الإسرائيلي يوني بن مناحيم، فنشر صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى جانب وزير الجيش يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، خلال زيارتهم لمركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي لمراقبة مناورات جونيبر أوك 2023 الإسرائيلية الأمريكية المشتركة التي جرت في يناير 2023.

وعلق بن مناحيم على الصورة بالقول: "على إسرائيل أن تكون مستعدة الآن لتوجيه ضربة استباقية لحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي".

كما اعتبر بن مناحيم تصريحات مروان عيسى نائب القائد العام للجناح العسكري لحركة حماس بالمقلقة للغاية قبل شهر رمضان واحتمال اندلاع جولة قتال أخرى، بعد أن قال: "إن غزة لن تبقى صامتة".

وأشار إلى أن تصريحات عيسى تجهيز للرأي العام، متساءلا: "هل نحن على أعتاب سيف القدس 2"؟.

وأكد عيسى في تصريحات نشرتها قناة الأقصى صباح اليوم، أن الفرص متاحة للمقاومة في الضفة الغربية ولكن هذا لا يعني تركها، ولا يعني بقاء غزة صامتة، منوها إلى أن الأيام المقبلة حبلى بالأحداث.