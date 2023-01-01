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الاحتلال يستكمل هدم منزل في أم طوبا جنوب القدس

الأربعاء 15 مارس 2023 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

استكملت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، هدم منزل عائلة محمد أبو طير من بلدة أم طوبا جنوب القدس المحتلة.

وأوضحت العائلة ، أن قوات الاحتلال استكملت الهدم الذي قامت به يوم أمس الثلاثاء، بحق منزل المواطن محمد أبو طير وشقيقته، المكون من شقتين.

ووفقا للعائلة، فإن الشقتين شيّدتا قبل عامين، ويسكن فيهما 12 فردا، وتبلغ مساحة الشقة الواحدة 90 مترا مربعا.

يذكر أنّ سياسة الهدم التي تتبعها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، شهدت تصاعدا بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، إذ تأخذ السلطات بالتضييق على المقدسيين وتشرع بهدم أو توزيع إخطارات بالهدم لمنازل بحجّة عدم الترخيص.

#القدس #الاحتلال #هدم

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