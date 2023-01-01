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الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ39

الأربعاء 15 مارس 2023 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل الأسير خضر عدنان (44 عاما) من بلدة عرابة في جنين، إضرابه عن الطعام لليوم الـ39 على التوالي، رفضا لاعتقاله، وسط ظروف صحية صعبة في عيادة سجن "الرملة"، بعد نقله من زنازين "الجلمة" مؤخرا، عقب تدهور وضعه الصحيّ.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن الأسير عدنان يتعرض لعمليات تنكيل ممنهجة من سلطات الاحتلال، يرافقها تدهور مستمر على وضعه الصحيّ، خاصّة أنه يعاني من مشاكل صحيّة قبل اعتقاله، لافتاً إلى أنّ قوات الاحتلال اعتقلته في الخامس من شباط الماضي، ومنذ لحظة اعتقاله أعلن إضرابه عن الطعام.

يُشار إلى أنّه تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ.

#خضر عدنان

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