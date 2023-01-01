أضف قليلا من الحليب إلى قهوتك الصباحية واحصل على هذه النتائج

وكالات / سما /

إذا كنت من محبي قهوة الصباح، فلديك فرصة كبيرة من أجل أن تجعلها أكثر فائدة لجسدك، وفق دراسة جديدة.

الدراسة التي نشرها موقع "ميندبوديجرين"، قام بها باحثون من جامعة كوبنهاغن، استطاعوا من خلالها إثبات ارتباط مركبات البوليفينول والتي هي مركبات شائعة في الأطعمة النباتية (بما في ذلك القهوة) ومعروفة بمكافحتها للالتهاب، بالبروتينات الموجودة في الحليب وتزيد من تأثيراتها المضادة للالتهابات.

وقام الباحثون بإحداث التهاب اصطناعي في الخلايا المناعية، ثم عالجوا تلك الخلايا إما بالبوليفينول وحده أو بالبوليفينول الذي تفاعل مع بروتينات الحليب.

وأظهرت الدراسة كذلك أن الخلايا التي تلقت مزيج البوليفينول وبروتين الحليب كانت فعالة مرتين في مكافحة الالتهاب، وهو ما يعني أن بدء يومك بمزيج من البوليفينول الموجود في القهوة والبروتينات الموجودة في الحليب قد يساعد جسمك على مقاومة الالتهاب.

وفي الواقع، اختبر الباحثون على وجه التحديد مشروبات القهوة مع الحليب لمعرفة ما إذا كانت هذه الظاهرة قد حدثت، حيث أوضح البروفيسور ماريان إن لوند، أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة، في بيان: "تظهر نتيجتنا أن التفاعل بين البوليفينول والبروتينات يحدث أيضًا في بعض مشروبات القهوة مع الحليب التي درسناها".

وأوضح ماريان أن الكابتشينو وحده لن يكون هو ما سيحتوي على هذا المزيج الخاص من البوليفينول والبروتينات، قائلا: "يمكنني أن أتخيل أن شيئًا مشابهًا يحدث، على سبيل المثال، في طبق لحم مع الخضار أو عصير، إذا تأكدت من إضافة بعض البروتين مثل الحليب أو الزبادي".

وقال ماريان: "من الواضح أن هذا الكوكتيل يمكن أن يكون له أيضًا تأثير مفيد على الالتهاب لدى البشر، سنقوم الآن بإجراء مزيد من البحث، في البداية على الحيوانات، بعد ذلك، نأمل في الحصول على تمويل بحثي يسمح لنا بدراسة التأثير في البشر".

من أين يمكننا الحصول على البوليفينول

يوجد أكثر من 100 نوع من الأطعمة التي يُعرف أنها غنية بالبوليفينول 3، مثل القرنفل، الينسون، مسحوق الكاكاو، بذور الكرفس، التوت الأسود، الشوكولاته الداكنة، بذور الكتان، الكستناء.

وبالنظر إلى هذه القائمة، من السهل أن ترى كيف يمكنك إضافة بعض هذه المكونات إلى قهوة الصباح أو الشاي أو العصير.

لكن... تجنب هذا النوع من القهوة

تشير هذه الدراسة إلى أن مشروبات القهوة مع الحليب قد تحتوي على قوى خفية مضادة للالتهابات، لكن هذا لا يعني أن مشروبات القهوة الحلوة والشراب يجب أن تكون في القائمة كل صباح.

أثبتت الدراسة أن بعض هذه المشروبات يحتوي على سكر أكثر من علبة الصودا، ومن المعروف أن السكر يسبب الالتهاب.