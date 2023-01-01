طرق إبطاء شيخوخة الدماغ مع تقدم العمر

وكالات / سما /

هناك طرق يمكنك من خلالها إبطاء شيخوخة الدماغ مع تقدمك في العمر، حيث يتأثر دماغك أيضًا بالشيخوخة، لهذا السبب نسمع عن إصابة الكثير من الأشخاص بالخرف وألزهايمر ومشكلات الصحة العقلية الأخرى، لذا نقدم في هذا التقرير نقدم طرق إبطاء شيخوخة الدماغ، بحسب موقع "Health."

الشيخوخة وآثارها على الدماغ

الشيخوخة هي عملية طبيعية تؤثر على أجسامنا، بما في ذلك الدماغ إنها تتسبب في تقلص أجزاء معينة من الدماغ ، خاصة تلك المهمة للتعلم والأنشطة العقلية المعقدة الأخرى.

في بعض مناطق الدماغ ، قد لا يكون الاتصال بين الخلايا العصبية بنفس الفعالية ، وبالتالي قد ينخفض تدفق الدم في الدماغ.

تؤدي الشيخوخة التقدمية أيضًا إلى زيادة الالتهاب وفقدان الخلايا بسبب موت الخلايا يؤثر هذا على قدرة الشخص على تذكر الأسماء والعثور على الكلمات.

طرق إبطاء عملية الشيخوخة في الدماغ

1- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

إن التمارين الهوائية لمدة 30 إلى 60 دقيقة عدة مرات في الأسبوع قد أظهرت أنها تقلل من خطر الإصابة بالخرف وتزيد من تدفق الدم في الدماغ ويعزز نمو الخلايا.

2- النوم الجيد

يعد النوم الجيد أمرًا بالغ الأهمية ، لذا حاول الحصول على ما لا يقل عن 7 إلى 8 ساعات من النوم المتواصل كل ليلة.

يعزز النوم المريح تماسك الذكريات ويزيل السموم والبروتينات غير الطبيعية. إذا كان نومك متقطعًا ، فقد تكون مصابًا بانقطاع النفس النومي. من المهم مراجعة أخصائي النوم إذا كنت تعاني من قلة النوم وإرهاق النهار.

3- النظام الغذائي

إن اتباع نظام غذائي صحي غني بالحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة أو الصحية والمكسرات والأسماك قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. حاول الحصول على زيوت مثل زيت الزيتون البكر الغني بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

4- ابق نشيطا عقليا

دماغك يشبه العضلة من نواح كثيرة، لذا فإن الحفاظ على نشاطه ، يبطئ من الشيخوخة.

لا ينبغي أن يُترجم التقاعد من العمل النشط إلى عدم النشاط الفكري استمر في الانخراط في مهام التحفيز المعرفي مثل القراءة ومهام حل المشكلات والألغاز بدلاً من مجرد مشاهدة التلفزيون.

5- التواصل الاجتماعي

أن تكون اجتماعيًا هو أحد أهم احتياجات الإنسان. إنه يلبي حاجتنا إلى الحب والترابط ، كما أنه يعزز صحة الدماغ ، ويقلل من مخاطر الاكتئاب والقلق.

6- وزن صحي وحماية القلب

السكتات الدماغية هي مثل النوبات القلبية التي تصيب الدماغ والتي تزيد من خطر الإصابة بالخرف المبكر. احمِ نفسك من خلال الحفاظ على وزن صحي ، وتأكد من التحكم في جلوكوز الدم وضغط الدم بشكل جيد.

7- أجهزة المساعدة مثل السمع

يعتبر فقدان السمع والسقوط التدريجي جزءًا من الشيخوخة غالبًا ما تكون هناك مقاومة لطلب المساعدة من الأجهزة مثل المعينات السمعية والنظارات وأطقم الأسنان والمشايات عند كبار السن هذا يؤدي إلى محدودية الحركة، وانخفاض التواصل الاجتماعي، وضعف الشهية وزيادة خطر السقوط ، وكل ذلك يؤدي إلى تفاقم ظهور الوظيفة الإدراكية وتطورها.