بيت حانون يتعاقد مع (15) لاعباً ويحسم مصير العماوي

غزة / سما /

أعلن شادي شبات رئيس نادي اتحاد بيت حانون عن أول خطوات النادي بعد ضمان البقاء في الدرجة الممتازة، بعدما عانى من خطر الهبوط حتى اللحظات الأخيرة من المنافسة.

وكشف شبات لوسائل الإعلام عن تعاقد النادي مع (15) لاعباً جديداً استعداداً للموسم القادم دون أن يكشف عن طبيعة وقيمة وأسماء التعاقدات في الوقت الحالي.

وقال شبات إن بيت حانون لن يظهر كما هذا الموسم وسيكون بشكل جديد في الموسم القادم في محاولة للعودة لمربع المنافسة من جديد.

وفي سياق آخر أعلن شبات عن تجديد الثقة بالمدرب محمد العماوي الذي أعلن استقالته فور ضمان بقاء الفريق في الممتازة، موضحاً أن العماوي يمتلك عقداً لمدة 10 سنوات ولا يمكن قبول استقالته.

ومن المتوقع أن يعلن بيت حانون عن صفقاته الجديدة تدريجياً، حال اتضحت معالم بقية الموسم الحالي في إقامة بطولة الكأس من عدمها أو انتهاء الموسم على هذا الحال.