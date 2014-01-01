العاروري يقود جبهة من لبنان.. تقديرات استخباراتية إسرائيلية: شهر رمضان سيكون الأكثر تفجرًا

القدس المحتلة / سما /

تجمع التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية، أن شهر رمضان المقبل الذي سيبدأ نهاية الأسبوع المقبل، بأنه سيكون الأكثر تفجرًا من أي وقت مضى، في ظل استمرار الهجمات المتواصلة منذ أكثر من عام، وضعف حكم السلطة الفلسطينية، واستمرار ما يوصف بـ "التحريض" عبر شبكات التواصل، إلى جانب الأزمة والانقسام الساسي داخل إسرائيل، ما يولد أفكارًا أن الأخيرة باتت هشة أكثر من أي وقت مضى.

ووفقًا لصحيفة يسرائيل هيوم في تقرير لها، فإن هذا يتزامن مع توثيق العلاقات بين حزب الله في لبنان وحركة "حماس" التي سرعت في الفترة الأخيرة من تموضعها هناك وخاصة في مخيمات صور وصيدا.

وتقول الصحيفة، إن صالح العاروري المسؤول عن النشاط الخارجي لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" يسعى لتثبيت جهة إضافية ضد إسرائيل تستخدم في حالة التصعيد من غزة أو الضفة، مشيرةً إلى أنه جند المئات من الفلسطينيين ودربهم على إطلاق الصواريخ وإعداد وزرع العبوات الناسفة بنية استخدامهم حين يلزم ذلك.

ووفقًا للصحيفة، فإن نشاط "حماس" يتم تحت عين وبصر حزب الله وبالتنسيق معه، إلا أنه حتى الآن لا يمكن الجزم في مصلحة حسن نصرالله، بذلك في ظل امتناع حزبه في السنوات الأخيرة عن تعريض لبنان للخطر أو توريطه.

وتضيف: "في حال عملت حماس انطلاقًا من مصالحها أو بضغط من إيران، فإنها قد تجر حدود الشمال وحزب الله إلى تصعيد غير مرغوب فيه، قد يؤثر على لبنان الدولة ويطالها الخراب".

واعتبرت أن هذا النشاط من "حماس" يضاف إلى نشاطاتها في الساحات الأخرى خلال السنوات الأخيرة، بتشجيع ودعم لتنفيذ العمليات بالضفة حتى وإن كان على حساب جر غزة إلى حرب كما جرى في عام 2014، وهو احتمال سيزداد جدًا في شهر رمضان.

وتقول الصحيفة: إن "هذا التحدي يلزم إسرائيل بضرورة أن تتخذ خطوات للتنسيق بالحد الأقصى مع عدة جهات منها الولايات المتحدة، وأوروبا، والأمم المتحدة، ومصر والأردن ودول الخليج، لمحاولة منع هذا التصعيد، وهي مهمة غير بسيطة، خاصة وأن هناك في داخل الكابنيت محافل تضعضع الاستقرار في وقت يمزق فيه الخلاف حول التشريعات إسرائيل من الداخل ويهدد وحدتها وجيشها وهو ما يحفز أعدائها لمهاجمتها". وفق وصفها.

"القدس