جوارديولا يُجيب على السؤال الصعب عن هالاند ورقم ميسي القياسي

أثار قرار المُدرب الإسباني بيب جوارديولا، مُدرب مانشستر سيتي، بإخراج إيرلينج هالاند من مُباراة الفريق التاريخية ضد لايبزيج في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا جدلاً كبيراً.

نجح هالاند في تسجيل خمسة أهداف في اللقاء، وكان قريباً من تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ دوري الأبطال، فلم يسبق لأي لاعب أن سجل 6 أهداف في لقاءٍ واحد في المُسابقة الأوروبية الأهم.

خرج هالاند في الدقيقة 63 من اللقاء تاركاً المجال أمام زميله جوليان ألفاريز، واكتفى بتقاسم الرقم التاريخي لأفضل مُسجل في مُباراة واحدة بدوري الأبطال مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي ولويز أدريانو.

المُثير في الأمر أن وحدهما ميسي وهالاند من سجل خماسية في مُباراة إقصائية بدوري الأبطال، والقاسم المُشترك بينهما أن المُدرب في كلا المُبارتين كان جوارديولا.

وكان لزاماً على جوارديولا الإجابة على السؤال الصعب بشأن ميسي وهالاند.

وقال جوارديولا، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”أنا أعرف أن ميسي سجل خمسة أهداف، أنا أتذكر ذلك جداً، ولكن من الرائع أن هالاند قام بذلك في 60 دقيقة، لم تكن تلك هي الحالة مع ميسي”.

وأضاف :”هالاند صغير جداً، وهذا الأمر يجب أن يكون سبباً إضافياً لتحفيزه من أجل كسر رقم ميسي”.

وتابع مُدرب السيتي :”المُشكلة مع هالاند أنه حينما لا يُسجل هدفين أو 3 أهداف فإنهم سينتقدونه، سيكون هذا هو الحال في باقي مسيرته، هذا هو الواقع”.

وأضاف :”هالاند دائماً سعيد في غرفة تبديل الملابس، ويُساعد ويمنح كل ما لديه للآخرين، هالاند متنافس رائع بعقلية عظيمة، لقد سجل 5 أهداف وهذا أمر ليس سهلاً”.