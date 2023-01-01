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لابورتا يعقد اجتماعاً نارياً لتحقيق حلم تشافي في برشلونة

الأربعاء 15 مارس 2023 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابورتا يعقد اجتماعاً نارياً لتحقيق حلم تشافي في برشلونة



وكالات / سما /

يسعى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، للعبور بقلعة البلوجرانا من أزمة عاصفة نيجريرا، وفي نفس الوقت يجتهد لتوفير احتياجات مُدربه تشافي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن الرئيس لابورتا مع المُدير الرياضي للنادي ماتيو أليماني سافرا سوياً صباح الثلاثاء إلى البرتغال لمُقابلة وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز.

وأشار التقرير إلى أن المُقابلة مع مينديز ستتضمن مُناقشة العديد من الملفات، من بينها ملف اللاعب أليخاندرو بالدي الذي يقترب من إبرام عقده الجديد مع النادي، فضلاً عن مُناقشة مُستقبل النجم أنسو فاتي الذي جذب اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي.

ولفت التقرير إلى أن مينديز يتولى ملفات عدد من اللاعبين الذين تهتم بهم إدارة برشلونة مثل بيرناردو سيلفا الذي وصفته الصحيفة بـ”حلم تشافي”.

وتتضمن الأسماء التي يعمل معها مينديز النجم جواو كانسيلو الذي يتناسب مع احتياجات برشلونة في الرواق الأيمن وفقاً للصحيفة الكتالونية، فضلاً عن نجم ريال مدريد ماركو أسينسيو الذي لم يُجدد تعاقده مع ريال مدريد بعد.

وتشمل قائمة الأسماء أيضاً اسم النجم روبن نيفيز الذي ارتبط ببرشلونة في كثير من المُناسبات.

وستبقى أحلام برشلونة بالتعاقد مع لاعبين جُدد مُعلقة حتى تحل الإدارة الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي، خاصة مع تنبيه رابطة الليجا بضرورة خفض رواتب اللاعبين بما مقداره 200 مليون يورو.

#لابورتا #تشافي #برشلونة

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