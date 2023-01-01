لابورتا يعقد اجتماعاً نارياً لتحقيق حلم تشافي في برشلونة

يسعى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، للعبور بقلعة البلوجرانا من أزمة عاصفة نيجريرا، وفي نفس الوقت يجتهد لتوفير احتياجات مُدربه تشافي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن الرئيس لابورتا مع المُدير الرياضي للنادي ماتيو أليماني سافرا سوياً صباح الثلاثاء إلى البرتغال لمُقابلة وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز.

وأشار التقرير إلى أن المُقابلة مع مينديز ستتضمن مُناقشة العديد من الملفات، من بينها ملف اللاعب أليخاندرو بالدي الذي يقترب من إبرام عقده الجديد مع النادي، فضلاً عن مُناقشة مُستقبل النجم أنسو فاتي الذي جذب اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي.

ولفت التقرير إلى أن مينديز يتولى ملفات عدد من اللاعبين الذين تهتم بهم إدارة برشلونة مثل بيرناردو سيلفا الذي وصفته الصحيفة بـ”حلم تشافي”.