ريال مدريد يستعد لمرحلة الحسم في صفقة بيلينجهام

يستعد نادي ريال مدريد لمرحلة الحسم في صفقة النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند.

ويجذب اللاعب الشاب اهتمام أكبر الأندية الأوروبية، ويأتي على رأسها ريال مدريد وكبار الدوري الإنجليزي مثل ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فإن ريال مدريد يتطلع للخطوة الحاسمة في ملف النجم الإنجليزي، ويأتي ذلك بعد لقاء جمع بين والد بيلينجهام مع رئيس قسم الكشافة جوني كالافات في لندن الأسبوع الماضي.

والتقى اللاعب نفسه بمُمثل عن نادي ريال مدريد مؤخراً لإقناعه بجدوى الانتقال لكبير القارة الأوروبية.

وذكر التقرير أن ريال مدريد يمضي قدماً بنية التعاقد مع بيلينجهام، ومن المُقرر أن يُقدم عرضه الأول للتعاقد مع لاعب بوروسيا دورتموند.

ومن المُتوقع أن تبلغ قيمة العرض 140 مليون يورو، بواقع 100 مليون كقيمة ثابتة فضلاً عن 40 مليون كمُتغيرات.

وشدد التقرير على أن بيلينجهام مُتحمس جداً لفكرة اللعب لريال مدريد، وأبلغ عدد من زملائه في دورتموند بنيته في هذا الموضوع.

ويبلغ بيلينجهام من العُمر 19 عاماً، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المُهاجم، وينتهي تعاقده مع دورتموند في يونيو 2025.