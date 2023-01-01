  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ريال مدريد يستعد لمرحلة الحسم في صفقة بيلينجهام

الأربعاء 15 مارس 2023 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يستعد لمرحلة الحسم في صفقة بيلينجهام



وكالات / سما /

 

يستعد نادي ريال مدريد لمرحلة الحسم في صفقة النجم الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند.

ويجذب اللاعب الشاب اهتمام أكبر الأندية الأوروبية، ويأتي على رأسها ريال مدريد وكبار الدوري الإنجليزي مثل ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي.

وبحسب تقرير نشره موقع فوتبول إسبانيا فإن ريال مدريد يتطلع للخطوة الحاسمة في ملف النجم الإنجليزي، ويأتي ذلك بعد لقاء جمع بين والد بيلينجهام مع رئيس قسم الكشافة جوني كالافات في لندن الأسبوع الماضي.

والتقى اللاعب نفسه بمُمثل عن نادي ريال مدريد مؤخراً لإقناعه بجدوى الانتقال لكبير القارة الأوروبية.

وذكر التقرير أن ريال مدريد يمضي قدماً بنية التعاقد مع بيلينجهام، ومن المُقرر أن يُقدم عرضه الأول للتعاقد مع لاعب بوروسيا دورتموند.

ومن المُتوقع أن تبلغ قيمة العرض 140 مليون يورو، بواقع 100 مليون كقيمة ثابتة فضلاً عن 40 مليون كمُتغيرات.

وشدد التقرير على أن بيلينجهام مُتحمس جداً لفكرة اللعب لريال مدريد، وأبلغ عدد من زملائه في دورتموند بنيته في هذا الموضوع.

ويبلغ بيلينجهام من العُمر 19 عاماً، ويجيد اللعب في مركز لاعب الوسط المُهاجم، وينتهي تعاقده مع دورتموند في يونيو 2025.

 

#ريال مدريد #بيلينجهام #بوروسيا دورتموند

الأكثر قراءة اليوم

" 10 آلاف ساعة طيران".. تحركات لمقاتلات رافال المصرية تثير رعب "إسرائيل"

مشاورات أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى تبحث حدث أمني محظور نشره

برقية دبلوماسية من السفارة الإسرائيلية في باريس تحذر من الآتي ..

لهذا السبب.. نتنياهو يأمر وزراء حكومته بالامتناع عن لقاء المسؤولين الأمريكيين

ضبط شبكة تزوير عملات معدنية في غزة (صور)

إعلام إسرائيلي: نصر الله يقرأنا بصورة صحيحة.. وآيزنكوت: نعيش أياما هي الأصعب منذ حرب 6 أكتوبر

الكشف عن محتوى رسالة حملها قاسم سليماني قبل مقتله في العراق

الأخبار الرئيسية

مقاومة

العاروري يقود جبهة من لبنان.. تقديرات استخباراتية إسرائيلية: شهر رمضان سيكون الأكثر تفجرًا

الكشف عن موعد صرف المنحةالقطرية للاسر المتعففة بغزة

BvWsh

نائب أركان القسام يوجه رسائل لقيادة الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

إسرائيل ترفض تقديم تسهيلات للفلسطينيين خلال رمضان

20230314080333

هوس إسرائيلي من عملية التفجير في مجدو: رسائل تهديد ونخبة أمنية منذ 24 ساعة في "الكرياه"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية