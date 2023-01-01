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فيديو.. هالاند يمطر شباك لايبزيج ويقود مانشستر سيتي لربع نهائي الأبطال

الأربعاء 15 مارس 2023 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. هالاند يمطر شباك لايبزيج ويقود مانشستر سيتي لربع نهائي الأبطال



وكالات / سما /

أمطر النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، شباك ضيفه الألماني، لايبزيج، بخمسة أهداف، وقاد فريقه للفوز بسباعية دون رد، مساء أمس الثلاثاء في إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

السيتي، الذي تعادل في لقاء الذهاب بألمانيا بهدف لمثله، أظهر أنيابه وافترس الضيف الألماني في ملعب الاتحاد، برعاية هالاند، الذي دون خماسية بمفرده من أصل أكثر نصف دستة، ليصل فريق الإسباني بيب جوارديولا للدور ربع النهائي من المسابقة، بمجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 8-1.

مهرجان الأهداف افتتحه هالاند بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 22، قبل أن يوقع اللاعب ذاته على الهدف الثاني في ظرف دقيقتين فقط، بضربة رأسية بعد متابعة الكرة العائدة من العارضة إثر تسديدة من زميله كيفن دي بروين.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المبدد، وقع هالاند على هدفه الثالث، قبل أن يسجل إلكاي جوندوجان الهدف الرابع في الدقيقة 49 من تسديدة رائعة، ليعود هالاند ويسجل هدفين متتاليين في الدقيقة 53، و57، ليرفع النتيجة إلى سداسية لمصلحة فريقه.

وهدأت وتيرة اللعب بعد خروج هالاند من الميدان بتبديل أجراه المدرب بيب جوارديولا، غير أن كيفن دي بروين اختتم المهرجان بهدف سابع من تسديدة خرافية في الوقت المبدد.

#إيرلينج هالاند #مانشستر سيتي #دوري أبطال أوروبا

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