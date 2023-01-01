فيديو.. هالاند يمطر شباك لايبزيج ويقود مانشستر سيتي لربع نهائي الأبطال

أمطر النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، شباك ضيفه الألماني، لايبزيج، بخمسة أهداف، وقاد فريقه للفوز بسباعية دون رد، مساء أمس الثلاثاء في إياب دور الستة عشر من مسابقة دوري ابطال أوروبا.

السيتي، الذي تعادل في لقاء الذهاب بألمانيا بهدف لمثله، أظهر أنيابه وافترس الضيف الألماني في ملعب الاتحاد، برعاية هالاند، الذي دون خماسية بمفرده من أصل أكثر نصف دستة، ليصل فريق الإسباني بيب جوارديولا للدور ربع النهائي من المسابقة، بمجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 8-1.

مهرجان الأهداف افتتحه هالاند بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 22، قبل أن يوقع اللاعب ذاته على الهدف الثاني في ظرف دقيقتين فقط، بضربة رأسية بعد متابعة الكرة العائدة من العارضة إثر تسديدة من زميله كيفن دي بروين.