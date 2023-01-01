الإنتر يصمد أمام بورتو ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

نجح الإنتر في تأمين تواجده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن أجبر بورتو على التعادل السلبي على ملعب الدراجاو في إياب دور الـ16، بعد أن كان قد فاز ذهابًا بهدفٍ نظيف.

لعب الإنتر بتشكيلة ضمت لاوتارو مارتينيز وإيدين دجيكو في الأمام، وكان حريصًا على إغلاق الممرات التي تؤدي إلى مرماه بشكلٍ كبير.

ضغط بورتو في أول نصف ساعة وتقدم للأمام بينما اكتفى الإنتر بالدفاع، إلا أنه خطط لبعض الكرات المرتدة والتي هدد بها الإنتر مرمى ديوجو كوستا عن طريق إيدين دجيكو.

واصل الإنتر دفاعه وقام إيفانلسون وأوستاكيو بتشكيل خطر على مرمى الحارس الكاميروني أونانا، إلا أن النيراتزوري ظل صامدًا وخرج من الشوط الأول بنتيجة سلبية.

واصل الإنتر على نفس طريقته في اللعب في الشوط الثاني بتنظيم الشكل الدفاعي والبقاء خلف الكرة، بينما حاول باريلا من تسديدة قريبة أن يخادع الحارس ديوجو كوستا من إحدى الفرص القليلة التي سنحت للفريق الإيطالي.

بدأ بورتو يشدد من ضغطه عبر الأطراف ومع تقدم جالينو وبيبي هدد مرمى الإنتر ببضعة محاولات غير مكتملة، كما سدد جروجيتش لاعب وسط بورتو كرة قوية أرضية أمسكها أونانا بثبات عند الدقيقة 76.

عانى الإنتر أكثر في الدقائق الأخيرة ولكنه نجح في مواصلة سد المنطقة الدفاعية بشكلٍ كبير، بينما حاول توني مارتينيز من لقطة هوائية أن يسجل هدفًا قاتلًا لكن كرته مرت بعيدًا عن المرمى،

بعد ذلك سنحت فرصة خطيرة للغاية لبورتو حيث سدد ماركانو كرة أبعدها أبعدها دومفريس من على خط المرمى، ثم ارتدت كرة من العارضة ثم كرة رأسية ضربت في القائم الأيمن من جروجيتش ، وبذلك نجح فريق سيموني إنزاجي في الخروج بصعوبة شديدة بالنتيجة المستهدفة ليخطف بطاقة التأهل إلى ربع النهائي كما أراد.