مستوطنون يقطعون 170 شجرة زيتون معمرة في ياسوف والساوية ويغلقون مدخل مردة

سلفيت / سما /

أقدم مستوطنون، اليوم الأربعاء، على تقطيع وتكسير عشرات اشجار الزيتون المعمرة، شرق سلفيت.

وقال نائب رئيس بلدية ياسوف وائل أبو ماضي، إن مستوطني "رحاليم" و"تفوح"، الجاثمتين على أراضي المواطنين في ياسوف والساوية، قطعوا 170 شجرة زيتون معمرة تتراوح أعمارها ما بين 50-80 عاما، تعود للأشقاء رضا وراضي وناجح وأحمد عطياني من قرية ياسوف، وللمواطن وجيه أبو كمال من قرية الساوية.

وأضاف أن هذه المنطقة تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين، مشيرا إلى ان أكثر من 300 شجرة معمرة قطعت في تلك المنطقة.

ولفت إلى ان المستوطنين يستهدفون تلك المناطق لاجبار المواطن على ترك أراضيهم وهجرها، لصالح الاستيطان.

بدوره، حمل محافظ سلفيت عبد الله كميل، حكومة الاحتلال المسؤولية عن استمرار انتهاكاتها، وجرائمها، بحق شعبنا وأرضه، مشددا على أن المحافظة ومؤسساتها المختصة تتابع هذه الاعتداءات المتكررة لمواجهتها بجميع الوسائل القانونية والإمكانيات المتاحة.

ودعا المواطنين إلى التمسك بأراضيهم، والعمل على استصلاحها، والاهتمام بها، لقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال في سرقة أراضيهم.

وعلى صعيد آخر، أغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، مدخل قرية مردة الشرقي، شمال سلفيت.