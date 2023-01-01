  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنون يقطعون 170 شجرة زيتون معمرة في ياسوف والساوية ويغلقون مدخل مردة

الأربعاء 15 مارس 2023 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

أقدم مستوطنون، اليوم الأربعاء، على تقطيع وتكسير عشرات اشجار الزيتون المعمرة، شرق سلفيت.

وقال نائب رئيس بلدية ياسوف وائل أبو ماضي، إن مستوطني "رحاليم" و"تفوح"، الجاثمتين على أراضي المواطنين في ياسوف والساوية، قطعوا 170 شجرة زيتون معمرة تتراوح أعمارها ما بين 50-80 عاما، تعود للأشقاء رضا وراضي وناجح وأحمد عطياني من قرية ياسوف، وللمواطن وجيه أبو كمال من قرية الساوية. 

وأضاف أن هذه المنطقة تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين، مشيرا إلى ان أكثر من 300 شجرة معمرة قطعت في تلك المنطقة.

ولفت إلى ان المستوطنين يستهدفون تلك المناطق لاجبار المواطن على ترك أراضيهم وهجرها، لصالح الاستيطان.

بدوره، حمل محافظ سلفيت عبد الله كميل، حكومة الاحتلال المسؤولية عن استمرار انتهاكاتها، وجرائمها، بحق شعبنا وأرضه، مشددا على أن المحافظة ومؤسساتها المختصة تتابع هذه الاعتداءات المتكررة لمواجهتها بجميع الوسائل القانونية والإمكانيات المتاحة.

ودعا المواطنين إلى التمسك بأراضيهم، والعمل على استصلاحها، والاهتمام بها، لقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال في سرقة أراضيهم.

وعلى صعيد آخر، أغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، مدخل قرية مردة الشرقي، شمال سلفيت.

#مستوطنون

الأكثر قراءة اليوم

" 10 آلاف ساعة طيران".. تحركات لمقاتلات رافال المصرية تثير رعب "إسرائيل"

مشاورات أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى تبحث حدث أمني محظور نشره

برقية دبلوماسية من السفارة الإسرائيلية في باريس تحذر من الآتي ..

لهذا السبب.. نتنياهو يأمر وزراء حكومته بالامتناع عن لقاء المسؤولين الأمريكيين

ضبط شبكة تزوير عملات معدنية في غزة (صور)

إعلام إسرائيلي: نصر الله يقرأنا بصورة صحيحة.. وآيزنكوت: نعيش أياما هي الأصعب منذ حرب 6 أكتوبر

الكشف عن محتوى رسالة حملها قاسم سليماني قبل مقتله في العراق

الأخبار الرئيسية

الكشف عن موعد صرف المنحةالقطرية للاسر المتعففة بغزة

BvWsh

نائب أركان القسام يوجه رسائل لقيادة الاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

إسرائيل ترفض تقديم تسهيلات للفلسطينيين خلال رمضان

20230314080333

هوس إسرائيلي من عملية التفجير في مجدو: رسائل تهديد ونخبة أمنية منذ 24 ساعة في "الكرياه"

الدعليس لأهل الطفل مراد الحوراني: الحكومة بغزة جاهزة بكل ما تملك ولأبعد الحدود لعلاجه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية