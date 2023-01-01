رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، وهآرتس، يدعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "يديعوت أحرونوت":

- إقرار القوانين مستمر ووصل إلى لحظة الحقيقة

- اليشع بن كيمون يكتب: لإلغاء قانون الانفصال تأثير دراماتيكي والحكومة تغير الواقع عبر الخط الأخضر

- تقليص الميزانيات للبلدات الحدودية يثير قلق سكان المنطقة بسبب عدم وجود تحصينات للبيوت وملاجئ

- اليوم سيحاول المتظاهرون التشويش على سفر نتنياهو إلى برلين

- المستشارة القانونية للحكومة تحذر من إقرار قانون بن غفير الذي يمنحه صلاحيات بالسيطرة الكاملة على الشرطة

- التحقيق مع عضو الكنيست تسبيكا فوجل من حزب بن غفير استمر 6 ساعات متواصلة بتهمة التحريض على الإرهاب

* "معاريف":

- الائتلاف سيؤجل إقرار القوانين في القراءتين الثانية والثالثة إلى ما بعد طرح الرئيس تسوية لحل الأزمة

- رجال أعمال واقتصاد للرئيس هرتسوغ: أوقف هذا الجنون

- متظاهرون سيحاولون اليوم التشويش على سفر نتنياهو إلى برلين

- بعد أن دعا إلى حرق حوارة: التحقيق مع عضو الكنيست فوغل بتهمة التحريض على الإرهاب

- إيران والبحرين: إعادة العلاقات دون وساطة أجنبية

- تقرير مراقب الدولة: إسرائيل غير جاهزة للهزة الأرضية

* "هآرتس":

- محافظ بنك إسرائيل لـ"سي أن أن": الإصلاح القضائي سيضعف المؤسسات كافة

- بتسبي برئيل يكتب: بن غفير يمنح المحكمة العليا الحق في اختيار الشجرة التي سيشنق نفسه عليها

- على خلفية الانتقادات من القيادة الألمانية لخطواته: نتنياهو سيسافر اليوم إلى ألمانيا

- خبراء يقدرون: دون تغييرات جذرية خطة نتنياهو ستلغى بالمحكمة العليا

- افتتاحية الصحيفة: المعارضة لليهود فقط وعدم دعوة القوائم العربية إلى المشاركة في اجتماعاتها