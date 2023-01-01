فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (معاريف، وهآرتس، يدعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "يديعوت أحرونوت":
- إقرار القوانين مستمر ووصل إلى لحظة الحقيقة
- اليشع بن كيمون يكتب: لإلغاء قانون الانفصال تأثير دراماتيكي والحكومة تغير الواقع عبر الخط الأخضر
- تقليص الميزانيات للبلدات الحدودية يثير قلق سكان المنطقة بسبب عدم وجود تحصينات للبيوت وملاجئ
- اليوم سيحاول المتظاهرون التشويش على سفر نتنياهو إلى برلين
- المستشارة القانونية للحكومة تحذر من إقرار قانون بن غفير الذي يمنحه صلاحيات بالسيطرة الكاملة على الشرطة
- التحقيق مع عضو الكنيست تسبيكا فوجل من حزب بن غفير استمر 6 ساعات متواصلة بتهمة التحريض على الإرهاب
* "معاريف":
- الائتلاف سيؤجل إقرار القوانين في القراءتين الثانية والثالثة إلى ما بعد طرح الرئيس تسوية لحل الأزمة
- رجال أعمال واقتصاد للرئيس هرتسوغ: أوقف هذا الجنون
- متظاهرون سيحاولون اليوم التشويش على سفر نتنياهو إلى برلين
- بعد أن دعا إلى حرق حوارة: التحقيق مع عضو الكنيست فوغل بتهمة التحريض على الإرهاب
- إيران والبحرين: إعادة العلاقات دون وساطة أجنبية
- تقرير مراقب الدولة: إسرائيل غير جاهزة للهزة الأرضية
* "هآرتس":
- محافظ بنك إسرائيل لـ"سي أن أن": الإصلاح القضائي سيضعف المؤسسات كافة
- بتسبي برئيل يكتب: بن غفير يمنح المحكمة العليا الحق في اختيار الشجرة التي سيشنق نفسه عليها
- على خلفية الانتقادات من القيادة الألمانية لخطواته: نتنياهو سيسافر اليوم إلى ألمانيا
- خبراء يقدرون: دون تغييرات جذرية خطة نتنياهو ستلغى بالمحكمة العليا
- افتتاحية الصحيفة: المعارضة لليهود فقط وعدم دعوة القوائم العربية إلى المشاركة في اجتماعاتها