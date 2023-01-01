البحر يلفظ جثة رجل إلى شاطئ أسدود

القدس المحتلة / سما /

لفظت أمواج البحر جثة رجل، في الستينيات من العمر، إلى أحد الشواطئ في مدينة في أسدود (أشدود)، صبا ح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 07:42، عن جثة رجل لفظها البحر إلى شاطئ "بئر السبع" . وأقر الطاقم الطبي وفاة الرجل الستيني على الفور في المكان.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث غرق الرجل.

وأفادت شركة الكهرباء، في وقت لاحق، بأن الرجل الذي عُثر عليه ميتا على شاطئ أشدود هو نفتالي إدري، وهو متقاعد من شركة الكهرباء، ومفقود منذ انهيار الرافعة، أمس، في عسقلان.