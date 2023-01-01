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الكشف عن موعد صرف المنحةالقطرية للاسر المتعففة بغزة

الأربعاء 15 مارس 2023 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد صرف المنحةالقطرية للاسر المتعففة بغزة



غزة/ سما /

أعلن السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر مارس.

وأوضح العمادي أن عملية صرف دفعة شهر مارس من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة ستبدأ من يوم غد الخميس.

وأشار السفير إلى أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

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