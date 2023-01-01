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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 15 مارس 2023 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة، اليوم الأربعاء، وقوع إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في العيسوية ورمانة، وهدم منزلين في القدس.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الاحتلال يهدم منزلين في صور باهر ويعتقل 14 مواطنا من الضفة

- الأسرى يواصلون خطوات "العصيان" ووقفات إسنادية في الوطن تحت عنوان "الثلاثاء الحمراء"

- اشتية: السمع والقراءة عن فلسطين لا يغنيان عن زيارتها ورؤية الأوضاع على حقيقتها

- 17 عاما على اعتقال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه

- فوز ساحق للشبيبة الطلابية في انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين

- "الكنيست" يقر قانونا يحد من دور "المحكمة العليا" ويصعب تنحية رئيس الوزراء ويلغي بنودا في "الانفصال الأحادي"

- غانم: فوز منظومة "حكومتي" بالجائزة الفضية في مسابقة جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

- استطلاع للحملة الأكاديمية: حرب أهلية قادمة في إسرائيل

- "رابطة حقوق الإنسان": سموتريتش غير مرحب به في فرنسا

- حفل تأبين في رام الله للمناضل والكاتب الكبير يحيى رباح

* "الأيام":

- جرافات الاحتلال تهدم شقتين في القدس.. مواجهات وإصابات في العيسوية ورمانة

- وقفات دعم وإسناد للأسرى في خطواتهم النضالية ضد إجراءات الاحتلال في محافظات عدة

- الاحتلال يوافق على تسليم جثمان شهيد مقدسي محتجز

- العاروري يدعو إلى "تشكيل شعبي" لمواجهة المستوطنين

- هوس إسرائيلي من عملية تفجير مجدو.. رسائل تهديد ومشاورات أمنية رفيعة المستوى

- الكنيست يتحرك بسرعة لإقرار قانوني تقويض المحكمة العليا وإلغاء إخلاء أربع مستوطنات

- مسيرات احتجاج تنتظر زيارة نتنياهو إلى برلين

- سفارتها تعترف: تدهور صورة إسرائيل في فرنسا

- اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أميركية فوق البحر الأسود وموسكو تنفي وقوفها وراء الحادث

- وزراء في حكومة نتنياهو يطالبون بالإفراج عن مستوطنين معتقلين إدارياً

* "القدس":

- العاروري: سياسة الاحتلال بالقدس لن تمر دون رد

- اعتقالات وهدم وإغلاق مدخل الخليل الشمالي

- الكنيست يصادق على تقويض العليا وإلغاء الانفصال

- منظمات المجتمع المدني تدعو لإنهاء أزمة إضراب المعلمين عبر الحوار

- السعودية ترسل إشارات سلبية لإسرائيل بعد اتفاق إيران

- أميركا توافق على مشروع التنقيب عن النفط في الاسكا

#الصحف الفلسطينية

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