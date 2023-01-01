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الاحتلال يصيب شابا بالرصاص ويعتقل 5 آخرين في سعير شمال شرق الخليل

الأربعاء 15 مارس 2023 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيب شاب بالرصاص الحي وآخرون بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اعتقال خمسة مواطنين من بلدة سعير، شمال شرق الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: مجاهد نمر الفروخ، وعزيز الفروخ ونجله مأمون، وأحمد رائد الفروخ، ورشاد إبراهيم جرادات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في البلدة أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في الكتف ونُقل على إثرها إلى المستشفى، كما أصيب العشرات بحالات اختناق.

#الخليل #الاحتلال

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