غالانت يرفض طلبًا بالإفراج عن مستوطنين تورطا بأحداث حوارة

القدس المحتلة / سما /

رفض وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، طلب 50 عضوًا من الكنيست يتبعون للائتلاف الحكومي، بينهم وزراء، إلغاء الاعتقال الإداري لمستوطنين اعتقلا بعد أحداث حوارة.

وأكد غالانت في رسالة بعثها إليهم ردًا على رسالتهم، إن المستوى الخطر المنسوب إليهما كبير للغاية وأنهما خططا لارتكاب أعمال عنف إضافية. كما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وأضاف غالانت: "يجب الاتكال على قرارات واعتبارات الأجهزة الأمنية".

وألمح إلى أن نشاط اليمين المتطرف وصمة عار على الاستيطان بأسره. كما جاء في هيئة البث.