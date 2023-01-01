قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب مؤسسات الأسرى، فإن تلك القوات اعتقلت 22 مواطنًا على الأقل خلال حملة دهم وتفتيش واسعة.

واعتقل من بلدة سعير شرق الخليل، مأمون الفروخ، مجاهد الفروخ، أحمد الفروخ، رشاد جرادات، فيما اعتقل جبر البدوي من مخيم العروب شمال المحافظة، والمحرر سامي عطا الله من حرملة قرب بيت لحم.

وفي نابلس، اعتقل خليل منصور، وصهيب خرينو، وكلاهما من كفر قليل، ومحمد الأشقر، وأيهم أبو حية، وجهاد الأقرع من مخيم عسكر الجديد.

فيما اعتقل من جنين، عاصف الغريب من الزبابدة، ومصعب سوقية، ومحمد أبو سرية، ومحمد أبو عبيد، من المحافظة ذاتها.

وفي رام الله، اعتقل المحرر عبدالله الأردوني، والمحرر مهندي البرغوثي من دير أبو مشعل، وبراء برناط، وقسام ياسين، وجهاد ياسين من بلعين.

بينما اعتقل عبد الرحمن مرعي من قراوة بني حسان قرب سلفيت.