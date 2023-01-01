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استمرار تأثير المنخفض الجوي

الأربعاء 15 مارس 2023 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار تأثير المنخفض الجوي



رام الله / سما /

 يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي اليوم الاربعاء،  ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية ، تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار بين الحين والآخر على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل ، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية الرياح غربية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو  يوم غد الخميس، ربيعيا لطيفا ومعتدلا حيث تعود الاجواء الى الاستقرار ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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