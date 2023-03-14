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آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين

الثلاثاء 14 مارس 2023 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
آخر تطورات المنخفض الجوي في فلسطين



غزة/سما/

كشف الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الثلاثاء 14/3/2023م، عن آخر تحديثات المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد منذ ساعات صباح اليوم.

وقال العلامي عبر صفحته في "الفيس بوك":" إن الأمطار خلال يوم غدٍ الأربعاء ستشمل محافظات الوطن الشمالية والوسطى والجنوبية بمشيئة الله، لكن بغزارة وزخم متفاوت الشدة بين المناطق وبين الوقت والآخر.

وتأثرت البلاد منذ ساعات الصبح، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، طرآ على اثره انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية.

وأضاف:" فرص هطول الامطار تبقى واردة على فترات بغزارة متفاوتة حتى عصر ومساء يوم غد الأربعاء" لافتاً إلى أن الطقس سيتحول لربيعي مُعتدل/دافئ خلال يومي الخميس والجمعة.

كما لفت الراصد العلامي لعودة مُنتظرة للطقس البارد وعودة احتمالية لهطول الأمطار بداية ومنتصف الأسبوع المقبل بمشيئة الله .

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