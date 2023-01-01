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"حراك المعلمين" يمهل الحكومة 24 ساعة لإلغاء كافة العقوبات

الثلاثاء 14 مارس 2023 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حراك المعلمين" يمهل الحكومة 24 ساعة لإلغاء كافة العقوبات



رام الله/سما/

أمهل حراك المعلمين، الحكومة الفلسطينية 24 ساعة لإلغاء كافة العقوبات التي صدرت بحق المعلمين والمعلمات، مؤكداً أن هذه الفرصة الأخيرة لإنعاش مبادرة المؤسسات وتطبيق بنودها.

وقال في بيان صادر عنه، مساء اليوم الثلاثاء، "إن التخبط الواضح في الأسماء التي ظهرت للعلن، أفقدت هيبتها، فمن بين الأسماء؛ متقاعدين، وغير مضربين، وموظفين في المديريات، ما جعل القضية أمراً ساذجاً".

ودعا الحراك، المعلمين والمعلمات إلى عدم التعاطي مع أي كتب رسمية تصل من المديريات والوزارة أو التوقيع عليها، مؤكدة على أنه يستلم أي معلم أي تبيلغ رسمي أو قرار قضائي صادر بحقه.

كما دعا، وسائل الإعلام والمجتمع كافة لتحمل مسؤولياتهم في نصرة  قضيتهم العادلة، حيث أصبح الأمر قضية وطن وصمود.

وأكد على استمرار الإضراب غداً مع التوجه وإثبات البصمة ثم المغادرة، رداً على التجاوز الصريح الذي ارتكبته الحكومة بحق القانون والدستور.

#حراك المعلمين

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