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هنية يهاتف شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي

الثلاثاء 14 مارس 2023 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف شيخ الأسرى فؤاد الشوبكي



رام الله/سما/

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأسير المناضل اللواء فؤاد الشوبكي (شيخ الأسرى) مهنئًا إياه بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال الصهيوني بعد أن أمضى 17 عاماً في الأسر.

وعبر رئيس الحركة عن اعتزازه بصمود الأسير المحرر الشوبكي داخل الأسر بعدما قام بواجبه تجاه المقاومة لتحرير وطنه فلسطين، ومثمنًا مواقفه الثابتة التي صرح بها للإعلام عقب الإفراج عنه قائلًا "إن هذه السنوات وكبر السن لم تزده إلا إيمانًا بقضيته وحبًا لشعبه والتزامًا بخط المقاومة".

وشدد على أن قضية الأسرى قضية كل بيت فلسطيني، وأن الجميع يعمل على تحريرهم مهما كلف ذلك من أثمان.

من جهته شكر المناضل أبو حازم الأخ رئيس الحركة اتصاله وتهنئته، ومعبرًا عن اعتزازه بمسيرة شعبنا، ومكررًا "فلسطين عروس مهرها الدماء".

#اسماعيل هنية #فؤاد الشوبكي

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