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تونس تؤكد موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

الثلاثاء 14 مارس 2023 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تؤكد موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية



تونس/سما/

 أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، "موقف تونس الثابت، الداعم والمناصر لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق، من أجل استعادة حقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، سفير دولة فلسطين لدى تونس هائل الفاهوم، في مقر الوزارة.

وبحث اللقاء، سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين تونس وفلسطين، وأفق انعقاد الاستحقاقات الثنائية وفي مُقدمتها اللجنة المشتركة.

وقدم السفير الفاهوم، التهاني للوزير عمّار، لمناسبة نيله ثقة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد بتعيينه وزيرا للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

#تونس

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