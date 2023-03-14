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الأسد يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

الثلاثاء 14 مارس 2023 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسد يصل إلى موسكو في زيارة رسمية



موسكو/سما/

وصل الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو على رأس وفد وزاري كبير مساء اليوم في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية، سيجري خلالها مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمية للأسد في مطار ڤنوكوڤا الدولي في موسكو حسب البروتوكول الروسي المعمول به باستقبال الرؤساء.

وكان في استقباله ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية، وسفير روسيا في دمشق ألكسندر يفيموف، وسفير سوريا في موسكو بشار الجعفري.

وعزف النشيدان الوطنيان السوري والروسي كما استعرض الأسد حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس بشار الأسد يعقدان اجتماع في موسكو لمناقشة التعاون الثنائي، والآفاق من أجل تسوية شاملة للوضع في سوريا وحولها.

 
 
#بشار الاسد #موسكو #بوتين #روسيا

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