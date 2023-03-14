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اشتية يبحث مع القنصل السويدي تعزيز التعاون ودعم الحكومة

الثلاثاء 14 مارس 2023 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يبحث مع القنصل السويدي تعزيز التعاون ودعم الحكومة



رام الله/سما/

- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "الأجندة السياسية لحكومات الاحتلال تستند على المنافسة والتطرف في الإجراءات والعدوان على شعبنا، من خلال المزيد من القتل والاعتقال والاقتحامات والاستيلاء على الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني".

جاء ذلك خلال استقباله القنصل السويدي العام يوليوس ليليستروم، اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله.

وأضاف اشتية: "نواجه اليوم حكومة متطرفة بمكوناتها، واعتداءات المستوطنين التي شهدناها مؤخرا في العديد من المناطق الفلسطينية جاءت بحماية من جيش الاحتلال وبقرار سياسي من حكومته، والآن لا يوجد فارق بين مستوطن وجندي في جيش الاحتلال".

وأكد ضرورة وجود ضغط دولي جاد على إسرائيل لوقف إجراءاتها الأحادية وإلزامها بالاتفاقيات الموقعة معها، بما فيها عقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة، وعلى رأسها القدس.

وبحث رئيس الوزراء مع القنصل السويدي تعزيز التعاون المشترك، ودعم الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية.

#رئيس الوزراء محمد اشتية

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