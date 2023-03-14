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غانم: فوز منظومة "حكومتي" بالجائزة الفضية في مسابقة جوائز ستيفي

الثلاثاء 14 مارس 2023 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانم: فوز منظومة "حكومتي" بالجائزة الفضية في مسابقة جوائز ستيفي



رام الله/سما/

 أعلن أمين عام مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الفنية لمنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية "حكومتي"، أمجد غانم، اليوم الثلاثاء، عن فوز منظومة "حكومتي" بالجائزة الفضية لمسابقة جوائز ستيفي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن فئة "الاستخدام المُبتكر للتكنولوجيا في خدمة المواطنين – القطاع الحكومي".

وأوضح غانم، في تصريح صحفي، أن فوز منظومة "حكومتي"، جاء ضمن عملية تنافسية، ضمت أكثر من 800 مؤسسة من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص والبلديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شملت 20 دولة، حيث من المتوقع استلام الجائزة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد غانم أن هذه المنظومة أصبحت متاحة الآن للمواطنين، للاستخدام على الهاتف المحمول من خلال أجهزة أندرويد play store، وأجهزة آبل apple store، بعد أن اجتازت الفحوصات المطلوبة كافة.

ودعا الأمين العام المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل والتحقق على المنظومة، إلى الإسراع في التسجيل للاستفادة من الخدمات المتاحة عليها، مع توفر إمكانية الاستفسار، أو طلب المساعدة من خلال الاتصال على رقم 135 – مركز الاتصال الخاص بالمنظومة.

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#امجد غانم #حكومتي

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